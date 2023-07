Guardiola pide a su equipo "un estilo propio" y "acción y perseverancia"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido este viernes a los nuevos consejeros del Gobierno regional "un estilo propio", que no confíen su gestión a la "suerte", y "acción y perseverancia" para hacer una región más próspera.



Guardiola ha cerrado el acto de toma de posesión de su equipo, que se ha celebrado en el claustro de la Presidencia de la Junta de Extremadura.



En una breve intervención después de que los nueve consejeros hayan jurado el cargo, se ha dirigido a todos ellos por su nombre y les ha dado las gracias por ser "valientes" y "generosos" al dar el paso adelante para llevar a cabo una tarea que "no va a ser sencilla".



Pero que deben estar "muy orgullosos y honrados" de formar un equipo para "servir a los demás", ha agregado.



La presidenta extremeña, que ha considerado que hoy es "un buen día para reivindicar la política y la gestión de lo público", ha abogado por "un gobierno con corazón, cabeza e ideas claras".



"Soplan nuevos vientos y no los vamos a desaprovechar", ha asegurado Guardiola, que ha subrayado que comienza un "camino apasionante" y lleno de retos, como evitar la fuga del talento y conseguir lo que en el pasado se la ha negado a esta tierra.



Guardiola ha destacado la fuerza que ve en las caras de su equipo y les ha lanzado un mensaje: "De nosotros depende que esta región prospere".



Y les ha pedido que no se confíen a "olas" o a la "suerte", y que aprovechen cada segundo y cada oportunidad, es decir, "acción y perseverancia" para ser útiles y que Extremadura prospere.



"Sin excusas y sin artificios", ha señalado Guardiola, que ha abogado por un equipo con "un estilo propio" que busque la sencillez, la eficacia y la humildad.



A su juicio, cuanto más se parezca la Extremadura oficial a la real, más aciertos se van a dar. EFE