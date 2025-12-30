Soria abre su conexión con el AVE a todos los viajeros y elimina el veto a los no empadronados

El servicio de conexión al AVE de Soria ha puesto fin a la restricción que limitaba su uso exclusivamente a las personas empadronadas en la provincia. La medida, una demanda largamente solicitada, ha sido confirmada por el diputado socialista y secretario provincial del PSOE, Luis Rey, quien ha calificado la noticia como "una buena noticia para para esta provincia". Desde su puesta en marcha en junio de 2023, el servicio solo estaba disponible para residentes.

El sistema permite a los viajeros desplazarse en un vehículo de transporte con conductor (VTC) hasta la estación de Calatayud, conectando así Soria con la red de alta velocidad. Gracias a ello, se puede acceder a destinos como Madrid, Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza, Sevilla o Córdoba. Según ha explicado Rey, el objetivo es que no solo los sorianos se beneficien, sino que también "quienes acudan a Soria por razones laborales de trabajo o de o de o simplemente de ocio, puedan también utilizarlo".

Renfe ya ha puesto a la venta los billetes para el público general a través de un enlace específico en su página web denominado Soria Enlace AVE. Aunque todavía no se han ofrecido cifras concretas sobre el previsible aumento de la demanda, Luis Rey ha manifestado que "hemos de suponer que que se va a incrementar el el servicio notablemente". Hasta la fecha, cerca de 1.000 usuarios han utilizado esta conexión.

La bonificación, clave del servicio

Uno de los puntos centrales del servicio es la bonificación de 60 euros por trayecto, que hasta ahora estaba reservada a los empadronados. Luis Rey ha subrayado que esta ayuda fue el motivo de la restricción inicial. "La clave de todo esto, y la clave por lo que inicialmente solo era para empadronados, es esa bonificación precisamente", ha señalado, confirmando que ahora se extenderá a cualquier usuario del transporte.

Retrasos y mejoras en la línea Soria-Torralba

Por otro lado, Luis Rey ha informado sobre la situación de la línea ferroviaria Soria-Torralba, actualmente cerrada por obras. El diputado ha confirmado que la reapertura sufrirá un retraso de "3 o 4 meses", por lo que no se espera que el servicio se retome hasta marzo o abril. Este contratiempo se produce en un momento en que la conexión con el AVE se vuelve más relevante debido al bloqueo del transporte por ferrocarril.

De cara al futuro, se está trabajando en varias mejoras para esta línea. Una de ellas es la posibilidad de incrementar la frecuencia de trenes una vez que se restablezca la circulación. Además, se están realizando avances para reducir los tiempos de viaje, abordando "algunos pasos que no estaban regulados" y que obligaban a los trenes a circular a menor velocidad para evitar colisiones. El objetivo es implementar "pasos controlados que permitan incrementar la velocidad", ha concluido Rey.