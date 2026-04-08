El gesto que transforma Extremadura: la X Solidaria bate récords de apoyo

Más de la mitad de la población extremeña ya marca la X Solidaria en su declaración de la Renta. Este simple gesto permite que más de 75.000 personas en situación de vulnerabilidad en la región se beneficien de diversos programas sociales. Para este 2026, la recaudación correspondiente a la campaña del año pasado ha asignado un total de 10,8 millones de euros para Extremadura.

Un gesto que suma apoyos

Según los datos de la última campaña cerrada, de las 566.999 personas que realizaron su declaración, un total de 306.622 (el 54,08%) marcaron la casilla de Fines Solidarios, lo que supone un incremento de 11.300 personas respecto al año anterior. Sin embargo, todavía hay 260.377 extremeños (un 45,92%) que no lo hicieron. La nueva campaña, bajo el lema 'El gesto legendario', busca seguir aumentando estas cifras.

Marcar la casilla 106 de 'Actividades de interés social' supone destinar un 0,7% de los impuestos a proyectos sociales que ayudan a quienes más lo necesitan, sin ningún coste para el contribuyente. Como han recordado las autoridades, este gesto ni aumenta la cantidad a pagar ni disminuye la devolución. Además, es compatible con marcar la casilla de la Iglesia Católica, por lo que se puede duplicar la ayuda sin coste adicional.

Respaldo institucional y un cambio clave

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido el papel "fundamental" que desempeñan las organizaciones del tercer sector, cuya labor "complementa la acción pública, la enriquece, la humaniza y la hace más eficaz". Quintana ha subrayado que detrás de la X Solidaria "hay proyectos concretos, programas de atención directa, iniciativas de inclusión social y acciones de lucha contra la pobreza y la desigualdad".

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García, ha puesto el acento en que "pequeños gestos pueden transformar vidas". Ha calificado la acción de marcar la casilla como "un acto sencillo, gratuito, voluntario, pero que tiene un impacto extraordinario" al sostener programas de inclusión, apoyo psicológico o atención a mayores y personas con discapacidad.

Pequeños gestos pueden transformar vidas"

García también ha destacado un hecho que "supone un antes y un después" para las entidades sociales. La Junta de Extremadura ha cumplido con la petición del sector de que las entidades subvencionadas supieran la cuantía y la recibieran antes de finalizar el año anterior a la ejecución de los programas, concretamente antes del 31 de diciembre.

Gracias a esta mejora, en la convocatoria de este año han sido 55 las entidades subvencionadas (dos más que el año pasado) y 118 los programas financiados (tres más), con un importe total de 10,8 millones de euros, un millón más. "No son números, son vidas, son oportunidades y son esperanzas", ha resaltado la consejera.

El reto: convencer a los que aún no marcan la X

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha lanzado un mensaje directo a las 260.377 personas que aún no marcan la casilla. Ha insistido en que este gesto "no te quita nada" y "simplemente" permite al contribuyente decidir a dónde van sus impuestos. Con "un simple gesto", ha dicho, "a veces cambian la vida de muchas personas".

No te quita nada"

González ha explicado que si ese 45,92% de contribuyentes marcara la X Solidaria, se podrían haber recaudado más de 5 millones de euros adicionales. Además, con la previsión de un récord "histórico" en la recaudación del IRPF este año, el potencial para financiar programas sociales para los colectivos más vulnerables es aún mayor.

La presentación de la campaña se ha completado con los testimonios de personas beneficiarias, como Rosa Gallardo, madre de una persona con Síndrome de Down; Alejandro Alberto Pifano, de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas); y María de los Ángeles López, participante en programas de mayores de Cruz Roja Extremadura, quienes han puesto en valor cómo estos apoyos han mejorado sus vidas.