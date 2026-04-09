'CARRERA OFICIAL' | 08 ABRIL 26
Balance de la Semana Santa con el veterano nazareno y cámara José Antonio Carmona, el capataz y hermano mayor Manuel Monje 'Pau' y el músico Pedro Gálvez
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura56:20 min escucha
Temas relacionados
"Solamente hubo uno que le hizo un expediente a Jéssica por faltar al trabajo y acabó siendo él el expedientado"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h