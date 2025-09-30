Gallardo a Guardiola: "Si quiere presupuestos, tiene que negociar y no chantajear" con elecciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios durante su visita a la Feria Rayana de Moraleja (Cáceres)POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURAPSOE DE EXTREMADURA

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha replicado este martes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "si quiere presupuestos, lo que tiene que hacer es negociar y no chantajear" con convocar elecciones.

De esta forma ha reaccionado Gallardo, a preguntas de los periodistas este martes en Madrid, al anuncio realizado este pasado lunes por María Guardiola, en el que aseguraba que si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones.

Para Gallardo, este anuncio de la presidenta de la Junta supone "la constatación de un fracaso", y ha lamentado que en la reunión que mantuvo con los grupos parlamentarios para hablar de presupuestos "no se trasladaron números, no se trasladaron políticas", sino que se entregó "una carpeta con tres folios vacíos y un bolígrafo".

Así, ha considerado que Guardiola utilizó la reunión "como coartada para chantajear a los extremeños", ya que a su juicio "no puede una presidenta reunir a los grupos políticos para trasladarles que si no hay presupuesto va a convocar elecciones y además decirlo como una forma democrática de que hablen los extremeños".

DEMUESTRA QUE SU GOBIERNO "HA FRACASADO"

Según ha apuntado, "los extremeños hablaron hace dos años y medio" cuando "dieron una mayoría al PSOE que no pudo gobernar", por lo que en su opinión, Guardiola demuestra con este anuncio que su gobierno "ha fracasado porque nació desde la mentira diciendo que nunca pactaría con Vox y acabó pactando con Vox, ha llevado a Extremadura a la inestabilidad nunca conocida y lo peor de todo, cuando uno anuncia sin intencionalidad de negociar, que o tragas lo que digo o convoco elecciones, simple y llanamente se constata un fracaso".

Ante esta situación, Gallardo ha advertido que el PSOE no admite "ni presiones ni chantajes", tras lo que ha considerado que la presidenta de la Junta "tiene la posibilidad en su mano de convocar elecciones y se considera que su gobierno ha fracasado".

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

Respecto a la modificación del reglamento de la Asamblea de Extremadura para que las legislaturas duren cuatro años, el dirigente socialista ha apuntado que el PSOE aprobará "aquello que sea bueno para Extremadura, no aquello que sea bueno solo y exclusivamente para los intereses de Guardiola".

El dirigente socialista ha insistido en que la reunión de este pasado lunes "era una coartada para llevar a cabo un chantaje", tanto sobre el presupuesto como sobre el cambio de reglamento, por lo que ha apuntado que "estaba todo preparado", ya que Guardiola "ha venido con trabajo del fin de semana en Murcia", de tal forma que tiene "el mandato de Feijóo de convocar elecciones, porque Extremadura ha perdido autonomía".

Gallardo ha reiterado que Extremadura "ya no tiene autonomía para decidir su propio destino", sino que se encuentra "a los intereses del señor Feijóo, de sus dificultades para llegar a ser presidente del gobierno de España", para lo cual "utiliza de avanzadilla a las comunidades autónomas como Extremadura".

Por todo ello, el secretario general del PSOE extremeño ha tachado de "falta de respeto" que se utilice a Extremadura "como conejillo de indias o como laboratorio de las políticas del PP", frente a lo que ha defendido que su objetivo es "estabilidad" para la región.