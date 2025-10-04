Sol, calor suave… y viento: así se presenta el fin de semana en Alicante

Alicante se prepara para un fin de semana benigno en cuanto al tiempo, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables… y un ligero soplo de viento que podría notarse el domingo por la tarde.

previsión del sábado

Sábado: se impone el sol entre nubes altas, con temperatura máxima de 29 °C y mínima de 19 °C. Un día ideal para actividades al aire libre.

previsión del domingo

Domingo: jornada soleada con brisa matinal que se intensificará por la tarde; máximas de 26 °C y mínimas de 20 °C.

Aunque no se esperan precipitaciones, el viento del domingo podría hacer que los termómetros se sientan un poco más frescos. En definitiva, un fin de semana casi veraniego en pleno octubre, ideal para disfrutar de la costa y los espacios abiertos.