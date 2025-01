Foro Nuclear tilda de "barbaridad" que se tenga fecha "fija" de cierre de Almaraz "pase lo que pase" y pide flexibilidad

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha tildado de "barbaridad" que se tenga una fecha "fija" de cierre de la Central Nuclear Almaraz "pase lo que pase", a la vez que ha pedido "flexibilidad" y ha abogado por poner "sentido común".

Según Araluce, hay aspectos dentro del Plan Nacional de Energía y Clima que van con "un cierto retraso", por lo que se pregunta si no sería de "sentido común" contar con "un poco de flexibilidad". "¿Por qué tiene que cerrar en octubre del 27 Almaraz I y en octubre o noviembre del 28 Almaraz II, cuando hay cosas dentro del plan que no están saliendo? Oiga, pues espere un poco, no pasa nada".

"No estamos diciendo que vayamos a funcionar 100 años. Lo que nos parece una barbaridad es que tenga fecha fija de cierre, pase lo que pase. Imagínense que aquí no se hubiera montado ninguna renovable durante este tiempo. ¿También habría que cerrar Almaraz I y II? No, pues lo que decimos es flexibilidad", ha reafirmado, y que "por tanto, estas fechas no sean escritas en granito" de manera tal que se ponga "sentido común".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Badajoz acompañado del secretario general de la Creex, Javier Peinado, antes de mantener ambos colectivos una reunión sobre la Central Nuclear de Almaraz.

En lo que a competitividad se refiere, ha detallado que en impuestos y tasas están pagando 28 euros el megavatio hora y que, aproximadamente, Almaraz I y II entre impuestos y tasas paga unos 400 millones de euros todos los años. De este modo, ha reafirmado que el mayor gasto que tienen, "sin comparación", son los impuestos y tasas y "mucho más" que el combustible nuclear, que los empleados o los repuestos y que "así es muy difícil continuar".

"Si se tienen unos activos que son fantásticos, que pueden seguir produciendo durante cantidad de años, creando riqueza, y creando riqueza en zonas que son bienvenidas, como es el caso aquí en Extremadura", ha continuado, por qué no se cuida "un poco más" y por qué la quieren "ahogar" a impuestos para cargársela, al hilo de lo cual ha pedido "sentido común".