Fallece José María Saponi, exalcalde popular de Cáceres

El que fuera alcalde de Cáceres por el PP entre 1995 y 2007, José María Saponi Mendo, ha fallecido este jueves a la edad de 87 años.

Nacido en Cáceres, Saponi era licenciado en derecho y funcionario de carrera, y gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas en la capital cacereña.

En 2007 siendo candidato por el PP por quinta vez, consiguió mayoría simple, pero un pacto entre PSOE, IU-SIEX y un partido independiente fundado por un antiguo concejal del PP le privó de ostentar la alcaldía en favor de la candidata socialista Carmen Heras.

La presidente de la Junta, María Guardiola, ha mostrado sus condolencias en la red social X por el fallecimiento del exalcalde de Cáceres.

"Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de José María Saponi, alcalde de Cáceres durante más de una década y amigo. Su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña. DEP", ha escrito Guardiola en dicha red social.

En 2022 se denominó como ‘Parque José María Saponi Mendo’ al parque situado en la avenida de Alemania en la ciudad cacereña.