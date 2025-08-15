Extremadura suma nuevos incendios forestales: activado nivel 1 en Cuacos de Yuste y Burguillos del Cerro

El plan INFOEX ha informado de la activación del nivel 1 de emergencia en el incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste, que afecta a zona de pinar. En la intervención participan tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y efectivos del Parque de Bomberos de Diputación de Cáceres.

Paralelamente, se mantiene la intervención en el incendio de Casar de Cáceres-Arroyo de la Luz, que afecta a pasto, con tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del medio natural.

Asimismo, se ha declarado otro incendio en Burguillos del Cerro, también con nivel 1, que afecta a pasto y dehesa. En este caso, trabajan cinco unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante el riesgo de incendios, especialmente en zonas forestales y rurales, y seguir las indicaciones de los equipos de extinción.