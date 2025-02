Extremadura y Madrid se dan la mano para mantener Almaraz y exigir el AVE con Lisboa para 2030

Extremadura y Madrid han cerrado filas este lunes con la firma de dos declaraciones conjuntas y un Protocolo de Actuación General que permitirá una cooperación más amplía y ágil entre ambas comunidades.

La cumbre, que aborda también otros ámbitos, se centra principalmente en el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su disposición para "revisar" la fiscalidad a las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz si lo hace el Gobierno central con la de tipo estatal.

En todo caso, ha rechazado que se hagan "trampas al solitario" en esta cuestión ya que, en realidad, el 80 por ciento de los impuestos que pagan las eléctricas por Almaraz son estatales y, además, es el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez el que ha elevado un 70 por ciento en los últimos cinco años esos impuestos mientras "Extremadura no los ha tocado".

Así, ha reclamado al Ejecutivo nacional que deje de "asfixiar" a las empresas eléctricas de la central de Almaraz y que, además, se centre el debate en que la energía nuclear es "absolutamente imprescindible para Extremadura y para España entera" y que, en consecuencia, dicha administración tiene que cambiar el Plan de Energía Nuclear y "revertir" la "orden" de cierre de la planta atómica extremeña.

"Aquí tenemos un Gobierno que tiene que tener claro lo que tenemos claro el resto, que es que la energía nuclear es absolutamente imprescindible no sólo para Extremadura, sino para España entera. Y el Gobierno de España tendrá que decidir que esa energía es necesaria, cambiar el Plan de Energía Nuclear Nacional y revertir esa orden de cierre que está dada y que empieza por la central nuclear de Almaraz", ha dicho.

De este modo se ha pronunciado María Guardiola en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida después de firmar junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un protocolo de colaboración entre ambas regiones y sendas declaraciones institucionales en favor de la continuidad de la Central de Almaraz y de la finalización de la conexión por alta velocidad Madrid-Lisboa.

Tras subrayar así que en la continuidad de la actividad de la Central de Almaraz "hay intereses más que evidentes y urgentes para Extremadura", ha incidido en que en todo caso "esto va más allá de la región", ya que "esto va de que España no se puede permitir un apagón nuclear ni un cierre ideológico como el que estamos viendo".

"Almaraz no se puede cerrar no porque lo digamos nosotras (Guardiola y Ayuso), sino porque así lo dice los criterios técnicos, los criterios científicos y los criterios medioambientales, pero ni Almaraz ni Cofrentes, ni Ascó, ni Trillo ni Vandellós", ha defendido Guardiola, quien ha advertido de que en esta cuestión está en juego "el futuro de Extremadura, de Madrid y de España".

"Lo que nos quieren es condenar a tener que depender de otros países cuando aquí tenemos una posición privilegiada, cuando estamos viendo cómo en el mundo se están programando nuevas centrales nucleares, cuando estamos viendo que otros países están alargando la vida de instalaciones similares a la de Almaraz entre 60 o incluso 80 años, y cuando recientemente hemos visto cómo la vicepresidenta Ribera autoriza ayudas de estado por importe de 32.000 millones de euros para prorrogar dos reactores", ha argumentado.

"Nos estamos jugando mucho, porque el futuro de Extremadura, el futuro de Madrid y el futuro de España depende de centrales nucleares como la de Almaraz".

ALTA VELOCIDAD MADRID-LISBOA PARA 2030

Las presidentas de las comunidades de Madrid y Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, respectivamente, han unido su voz para exigir al Gobierno central impulsar el desarrollo del corredor de alta velocidad que une la capital con Lisboa en el año 2030.

Así se recoge en una declaración institucional suscrita por ambas mandatarias en el marco del encuentro de colaboración que ha comenzado este lunes en Mérida y que les llevará este martes a Almaraz para exigir la continuidad de la central nuclear.

En concreto, en palabras de Guardiola, con este documento tratan de instar juntos al Gobierno de España a que "el AVE Madrid-Lisboa, pasando por Extremadura, esté acabado en el año 2030, sin excusas, sin humillaciones, sin privilegios".

Para ello lo que piden es "inversión y gestión", ha remarcado la presidenta extremeña, para dar el empujón definitivo a una infraestructura que supone "uno de los agravios históricos que ha lastrado el crecimiento" de la comunidad.

Por este motivo, ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que con su presencia y con su firma "se sume a la voz y a la dignidad del pueblo extremeño" con respecto a una reivindicación que la comunidad. "Llevamos décadas clamando por el tren que merecemos, porque desde luego el que tenemos es un icono del aislamiento y de la desconexión con el resto del país y especialmente con la capital de España, con Madrid", ha dicho.

Lo que piden es "dignidad y justicia ferroviaria", ha insistido Guardiola, quien ha recordado que el Gobierno no se puede "seguir mofando de los extremeños", para recordar que en julio de 2022 se realizó una "inauguración" a la que se invitó al Su Majestad el Rey Felipe VI para decir a los extremeños que ya tenían AVE y que "a callar" a su casa.

"No es de recibo. No vamos a admitir más mofas, ni más insultos, ni más faltas de respeto", ha remarcado Guardiola, para reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que licite los tramos que faltan y que los ejecute "para que el AVE pueda estar en 2030", con un Mundial de Fútbol a la vista, y que además no es una inversión solo para los extremeños, sino que une dos capitales europeas y que es "una necesidad para todos los españoles".

NINGUNA REGIÓN "AISLADA"

Por su parte, Díaz Ayuso ha reclamado que la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa sea "una realidad" y que esté "en tiempo y forma" al servicio de todos los ciudadanos "especialmente los extremeños" que después de "tantos años, a lo mejor porque no importaban tanto en el cómputo nacionalista o porque ha sido una tierra de gente leal con España, no han estado nunca en la prioridad del gobierno".

Como consecuencia, hoy sus infraestructuras ferroviarias están "altamente comprometidas", motivo por el que además de poner los ojos en el AVE, también lo hacen en la red ferroviaria en su conjunto porque "no hay derecho a que regiones españolas tan importantes como esta estén aisladas. Ni esta, ni ninguna", ha dicho.