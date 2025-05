Extremadura encuentra la solución para acabar con la seca: "Va a ser una revolución..."

Badajoz - Publicado el 12 may 2025, 09:36

Es la noticia con la que soñaban los ganaderos y todo aquel que viva relacionado con la dehesa y el ibérico. Después de mucho tiempo, una investigación realizada en Extremadura ha dado con la solución para acabar con la seca.

Se trata del proyecto Dehelife, que encabeza Cárnicas Joselito. Un proyecto de más de una década que ha contado con profesionales de primer nivel desde el minuto uno hasta que, finalmente, se ha encontrado la solución contra una enfermedad devastadora para encinas y alcornoques.

Juan Luis Gómez, consejero delegado de la empresa, confirma en COPE Extremadura que esta solución, que tiene que ver con el suelo, ya se ha aplicado en 2.500 hectáreas: "Ya es una realidad y en breve se va a multiplicar, estamos contratando personal muy especializado", dice.

Va a ser una revolución porque funciona al 100% Juan Luis Gómez Cárnicas Joselito

Juan Luis Gómez, de Cárnicas Joselito

Gómez asegura que el objetivo, ahora, es construir una gran industria en torno a esa solución, que, de momento, aplican internamente. El proyecto aspira a construir una fábrica, preferiblemente en la región: "Si los políticos me ayudan tardaré poco, si no me ayudan tardaré más, yo quiero que la fábrica esté en Extremadura, pero valoramos otras opciones como Elvas, en Portugal".

En cifras 2.500Son las hectáreas en las que se ha aplicado

Lo que tiene en sus manos Dehelife es la piedra filosofal con la que el campo soñaba. Una noticia de alcance, que va mucho más allá de la región y que se presume decisiva para las nuevas generaciones: "Va a ser una revolución porque funciona al 100%".

Investigadores de Dehelife ofrecieron avances de este proyecto en las jornadas Territorio Patanegra, en el marco del XXXV Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa de Jerez de los Caballeros, que, por cierto, se ha ofrecido para ser la sede también de la futura fábrica.

¿Qué es la seca?

La "seca de la encina" o "podredumbre radical por fitóftora" es una enfermedad que afecta a encinas y alcornoques, provocando su decaimiento y muerte. Es causada por un hongo llamado Phytophthora, que se propaga a través del suelo húmedo y ataca las raíces, impidiendo la absorción de agua y nutrientes.