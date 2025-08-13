Extremadura en alerta: el Rey llama a María Guardiola por los incendios y manda un mensaje de apoyo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en el Puesto de Mando Avanzado desplegado en Jarilla (Cáceres)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presidido este miércoles, desde el Puesto de Mando Avanzado en Jarilla (Cáceres), una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para evaluar la evolución de los incendios que siguen activos en la región.

En el encuentro han participado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez. Guardiola ha puesto en valor la labor de los efectivos "que se juegan la vida" para proteger el monte, los pueblos y a los ciudadanos, a quienes ha pedido que sigan estrictamente las indicaciones de las autoridades.

La presidenta ha agradecido la colaboración ciudadana, la implicación de todos los equipos y la "buena coordinación"entre administraciones.

El incendio de Jarilla, el más grave

Actualmente, Extremadura mantiene seis incendios forestales activos. El más preocupante es el de Jarilla, con unas 1.200 hectáreas afectadas y activo en la zona de Cabezabellosa. En Casares de las Hurdes, el fuego afecta a unas 10 hectáreas, pero es difícil de perimetrar y tiene "enorme potencial de propagación".

En cambio, el incendio de Tornavacas se encuentra estabilizado y en labores de refresco. En Monfragüe, la reactivación está controlada y evoluciona favorablemente. El fuego en la carretera Alburquerque-Aliseda (río Zapatón) mantiene una evolución incierta, mientras que el de Trujillo está reactivado pero con tendencia favorable.

Mensaje del Rey

El Rey Felipe VI ha telefoneado a María Guardiola para trasladarle su "solidaridad" con los vecinos afectados y su agradecimiento al Plan Infoex y a todos los equipos desplegados.

"Me traslada su solidaridad con todos los vecinos afectados y su agradecimiento y apoyo al Plan Infoex y a todos los efectivos desplegados. Estamos orgullosos de la respuesta ejemplar que estáis dando. Gracias a todos los intervinientes. Gracias, Majestad", ha expresado Guardiola a través de sus redes sociales.