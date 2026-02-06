El espectáculo que enseña a las mujeres a descansar sin sentir culpa llega a Granada

El espectáculo Autocuidado para la vida real llega a Granada este domingo a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos. Las psicólogas Patricia Ramírez "Patri Psicóloga" y Yolanda Cuevas presentan una propuesta que combina ciencia, humor y rigor para ofrecer herramientas de bienestar, especialmente dirigidas a las mujeres.

Despedirse de la culpa

El objetivo, según explica Patri, es que las mujeres puedan descansar y cuidarse sin culpa, una emoción que a menudo les impide dedicarse tiempo a sí mismas. "La mayoría de las mujeres cuando se dedica tiempo, su cerebro está pensando que este tiempo se lo tendría que dedicar a otras personas", señala la psicóloga. Este sentimiento se debe al rol de cuidadoras que tienen socialmente arraigado.

Patri define la culpa como "una emoción que sentimos cuando actuamos en contra de nuestros valores y creencias". Por ello, cuando una mujer intenta priorizarse, su cerebro puede interpretar que está haciendo algo mal. "[El cerebro] le dice, lo estás haciendo mal, porque esto no deberías hacerlo, deberías estar siempre disponible para los demás", añade, lo que la lleva a interrumpir su propio autocuidado.

Un show interactivo y con humor

El formato del espectáculo es una conversación entre las dos psicólogas donde se abordan temas como las creencias limitantes, la gestión del tiempo o la autoestima. Se combinan consejos psicológicos con la participación del público, música y un ambiente "relajado y divertido", según describe Patri. Además, cuentan con la colaboración de la empresa granadina Pharmamel, que obsequia a las participantes.

Aunque el foco principal son las mujeres, Patri asegura que los hombres son bienvenidos para que "puedan entender mucho mejor a sus parejas". La psicóloga destaca el agotamiento generalizado que perciben: "Cuando preguntamos a las mujeres, ¿quién se siente más irascible de lo normal? (...) ¿Quién se tira en el sillón y dice, 'la vida se me hace bola, ya no tengo ilusión'? Pues tú ves que todas levantan la mano y que estamos sobrepasadas".

Doblete en Granada: libro y espectáculo

La visita de Patricia Ramírez a Granada no termina el domingo. El lunes, también a las 19:00 horas, presentará su libro 'Autocuidado, 52 semanas para cuidar de ti' en la Librería Picasso, un lugar que considera "como mi casa". Este evento completa un "doblete" en la ciudad.

Según la autora, mientras el espectáculo expone los fundamentos, el libro ofrece "52 ideas prácticas para practicar como tú quieras" y responder a la pregunta de "¿pero cómo me cuido?". El propósito de ambas propuestas es claro, tal como lo resume Ramírez: "La mente tiene que salir relajada y, sobre todo, a ser posible sin culpa para las mujeres".