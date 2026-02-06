La Carolina ya vive las horas previas a la gran final de su Carnaval 2026, una de las citas más esperadas de su calendario festivo y cultural. La fiesta, que arrancó el pasado 24 de enero, se consolida como un referente provincial y andaluz por la calidad de sus agrupaciones y el gran ambiente que se vive en sus calles. El Ayuntamiento, con su alcalde, Cristóbal Pérez, al frente, trabaja para impulsar la celebración y reforzar su atractivo turístico.

Un concurso con proyección andaluza

Este año se celebra la doceava edición del concurso de agrupaciones carnavaleras, que contará en su gran final con ocho grupos: cuatro chirigotas y cuatro comparsas. Aunque la participación ha sido algo menor en la provincia, La Carolina ha logrado reunir a 13 agrupaciones procedentes de diferentes puntos de Andalucía e incluso una comparsa de Puertollano (Ciudad Real), que compite por segundo año consecutivo.

La Carolina enfila la gran final de su Carnaval con la vista puesta en ser de Interés Turístico

Objetivo: Interés Turístico de Andalucía

Uno de los grandes objetivos del municipio es conseguir que el carnaval sea declarado de Interés Turístico de Andalucía. Según el alcalde, Cristóbal Pérez, se están dando “pasos de gigante” con la Junta de Andalucía para lograr esta nominación en 2026 o 2027. "Es vital que la declaración de interés turístico en Andalucía se dé a la Carolina, porque se lo merece en su carnaval", ha destacado Pérez, recordando que es una fiesta que se celebra ininterrumpidamente desde 1767, con un ADN carnavalero heredado de los colonos alemanes que fundaron el municipio.

Es vital que la declaración de interés turístico en Andalucía se dé a la Carolina, porque se lo merece en su carnaval" Cristóbal Pérez

Una fiesta para vivir en la calle

El alcalde subraya que el carnaval carolinense es, por encima de todo, un “carnaval en la calle”. Aunque ha habido una disminución en el número de agrupaciones locales en la última década, la tradición se mantiene viva gracias al apoyo de los grupos de fuera y a la implicación de los vecinos. Se busca recuperar figuras como el “mascarón”, un disfraz sencillo elaborado con telas viejas que evoca la época minera.

La gran final de este sábado, que comenzará a las cuatro y media de la tarde, atraerá a un gran número de visitantes, entre familiares y seguidores de las agrupaciones, lo que dará “vida a nuestros bares”, según el alcalde. Aunque la previsión meteorológica amenaza con deslucir el ambiente callejero, el espíritu festivo está garantizado en una jornada que se alargará hasta pasadas las diez de la noche.

Finalmente, el alcalde ha animado a sus vecinos a disfrutar de la fiesta como una oportunidad para reír y desconectar de los problemas. "Hay que disfrutar del carnaval, aquí en la Carolina, la filosofía del carolinense es una filosofía abierta", ha señalado.