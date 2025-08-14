“El día de hoy va a ser muy complicado”: Extremadura en alerta por la simultaneidad de incendios

Extremadura afronta este jueves una de las jornadas más difíciles del verano por la simultaneidad de varios incendios forestales activos. La Junta ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan INFOCAEX, que implica la movilización de medios estatales para reforzar las tareas de extinción.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha lanzado un mensaje de advertencia a la población: “El día de hoy va a ser muy complicado. Pedimos nuevamente a la población que siga las recomendaciones de las autoridades. Máxima precaución a quienes se encuentren en las zonas afectadas".

Abel Bautista

No hay nada más valioso que la vida” Abel Bautista Consejero de Presidencia

Uno de los frentes más preocupantes se encuentra en Jarilla, donde la noche ha sido “complicadísima” según fuentes del operativo. Las llamas han obligado a cortar 25 kilómetros de la A-66 y a enviar un aviso masivo mediante el sistema ES-Alert para que los vecinos de Oliva de Plasencia permanecieran en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas. Los municipios de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa permanecen desalojados.

Según ha podido saber COPE, medios de otras comunidades autónomas ya se están desplazando a Extremadura para reforzar los equipos de extinción y colaborar en el control de los incendios activos.

La llegada de estos refuerzos se produce en una jornada especialmente complicada, marcada por desalojos, cortes de carreteras y condiciones meteorológicas adversas que dificultan las labores de control.