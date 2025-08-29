Detectan varios focos en un incendio en la Sierra de las Cruces, en Don Benito
El INFOEX ha activado el nivel 1 por afección a carreteras
El INFOEX ha activado el nivel 1 por un incendio en la Sierra de las Cruces, en Don Benito, por afección a carreteras. Intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.
El Ayuntamiento de Don Benito informa de que se han detectado varios focos desde la Sierra de las Cruces hasta el río Ortiga, además de la Serrezuela.
Hay preocupación en ganaderos de la zona por el peligro para los animales, aunque, de momento, el fuego no estaría cerca de las explotaciones, y también por el pasto quemado.
