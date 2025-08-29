COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Detectan varios focos en un incendio en la Sierra de las Cruces, en Don Benito

El INFOEX ha activado el nivel 1 por afección a carreteras

Fuego en la Sierra de las Cruces, en Don Benito

Fuego en la Sierra de las Cruces, en Don Benito

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

El INFOEX ha activado el nivel 1 por un incendio en la Sierra de las Cruces, en Don Benito, por afección a carreteras. Intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.

Se han visto afectados los pastos

S

El Ayuntamiento de Don Benito informa de que se han detectado varios focos desde la Sierra de las Cruces hasta el río Ortiga, además de la Serrezuela.

Hay preocupación en ganaderos de la zona por el peligro para los animales, aunque, de momento, el fuego no estaría cerca de las explotaciones, y también por el pasto quemado.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 29 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking