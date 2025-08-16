COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Desaparece un hombre que viajaba de Francia a Plasencia

Serafín Velázquez fue visto por última vez en Irún y su familia pide colaboración ciudadana para localizarlo

Serafín

Serafín Velázquez, desaparecido

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

1 min lectura

Serafín Velázquez, residente en Francia, se encuentra desaparecido mientras se dirigía a Plasencia para pasar unos días. Según informan las autoridades, el hombre tenía previsto tomar un autobús desde Irún hacia Plasencia. 

La última comunicación con Velázquez se registró el jueves 7 de agosto alrededor de las 21:30 horas. En esa conversación, mencionó que no encontraba alojamiento en Irún para pasar la noche y que su autobús saldría a las 6:00 de la mañana del viernes 8 de agosto.

Velázquez mide aproximadamente 1,55 metros. Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que llame al 112 o al 091. También se puede contactar a través de la cuenta @sosdesaparecido.

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00H | 16 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking