Desaparece un hombre que viajaba de Francia a Plasencia
Serafín Velázquez fue visto por última vez en Irún y su familia pide colaboración ciudadana para localizarlo
Mérida - Publicado el
1 min lectura
Serafín Velázquez, residente en Francia, se encuentra desaparecido mientras se dirigía a Plasencia para pasar unos días. Según informan las autoridades, el hombre tenía previsto tomar un autobús desde Irún hacia Plasencia.
La última comunicación con Velázquez se registró el jueves 7 de agosto alrededor de las 21:30 horas. En esa conversación, mencionó que no encontraba alojamiento en Irún para pasar la noche y que su autobús saldría a las 6:00 de la mañana del viernes 8 de agosto.
Velázquez mide aproximadamente 1,55 metros. Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que llame al 112 o al 091. También se puede contactar a través de la cuenta @sosdesaparecido.
