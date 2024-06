Denuncian "irregularidades" en el examen de Biología de la EBAU en Extremadura

Tras la tormenta no siempre llega la calma, especialmente en el ámbito educativo de Extremadura. La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) ha sido foco de controversias, primero con el examen de Física y ahora con el de Biología. Las quejas se han intensificado a medida que se han ido revelando problemas significativos en ambas pruebas, poniendo en vilo el futuro académico de muchos estudiantes.

En primer lugar, el examen de Física suscitó un gran malestar entre los estudiantes debido a la inclusión de dos preguntasque no correspondían al temario establecido. Para solventar esta situación, la Comisión Organizadora de la EBAU decidió que solo se tendrían en cuenta las cuatro preguntas en las que los alumnos obtuvieran mejor calificación. Esta medida, que algunos califican como salomónica, buscó mitigar el impacto negativo sobre los estudiantes afectados.

Sin embargo, el descontento no se ha limitado a Física. Hoy, un grupo de 233 padres y 8 profesores ha presentado una reclamación formal sobre el examen de Biología. Argumentan que este "no se ajustó a lo acordado en las actas de 2023 y 2024", donde se estipulaba que la prueba sería similar a la de 2023. Pedro Santos, padre de una de las estudiantes afectadas, ha expicado a COPE que los alumnos se sintieron "descolocados" al encontrarse con que entre el 60% y el 70% de la aplicación competencial era diferente a lo establecido. "Los alumnos han tenido un perjuicio doble: primero, no sabían cómo abordar el examen; y segundo, el resultado de la prueba afecta sus posibilidades de acceder a carreras que requieren una alta calificación", afirmó Santos.

El impacto de esta situación es significativo, ya que muchos estudiantes aspiran a ingresar en carreras como Medicina, Fisioterapia, Enfermería y Psicología, que exigen notas muy altas. "Es una situación dramática que afecta a muchos alumnos, quienes por milésimas podrían no acceder a la carrera que desean estudiar", lamenta Pedro Santos, subrayando que "se está jugando con el futuro de miles de niños".

Ante esta situación, el grupo de padres, alumnos y profesores ha solicitado una solución urgente. Con la publicación de las notas de la primera convocatoria de la EBAU programada para este viernes, la reclamación se ha presentado con premura. Actualmente, están a la espera de respuestas de la Consejería de Educación, la Delegación del Gobierno, el Secretario General de Educación, la coordinadora de la EBAU y los responsables que firman las actas de Biología. "Entendemos que esto es peor que el problema que tuvo el examen de Física", señala Pedro Santos. "En Física fueron dos preguntas de diez, pero en Biología, todas las preguntas tienen ámbitos competenciales mezclados, lo que complica las soluciones. No se pueden simplemente eliminar preguntas, exigimos que se rehaga el examen y se presenten de nuevo, aunque sabemos que no es una solución ideal y podría tardar 5 o 6 meses".