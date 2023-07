El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta se inicia este jueves con su discurso

El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura arranca este jueves, 13 de julio, en la Asamblea de Extremadura, con el discurso de la candidata, que previsiblemente saldrá elegida con los 28 votos a favor del PP y los 5 Vox, que le otorgarán la mayoría absoluta en la Cámara regional.

La sesión arrancará a las 18,00 horas en el Hemiciclo de la Asamblea de Extremadura con el discurso de investidura de la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, sin límite de tiempo, en el que expondrá su programa de gobierno y solicitará la confianza y aprobación de la Cámara.

Al finalizar su discurso, se suspenderá la sesión hasta las 9,00 horas del viernes, 14 de julio, cuando se reanudará con la intervención de los grupos parlamentarios, a los que la candidata podrá contestar individual o conjuntamente.

Así, si María Guardiola decide contestar individualmente a cada uno de los grupos, la sesión del viernes comenzará con el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) por un tiempo de 30 minutos, al que respondería la candidata sin límite de tiempo, tras lo que tendría lugar la réplica del Grupo Parlamentario Socialista por 10 minutos y cerraría la dúplica de la candidata, por 20 minutos.

El mismo esquema de intervención se repetirá, por este orden, con las intervenciones del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, al que seguirá el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-AV), y finalmente, el Grupo Parlamentario Popular.

Tras las intervenciones de todos los grupos y la respuesta de María Guardiola, se llevará a cabo la votación de la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, que será nominal y pública, por llamamiento, tras la finalización del debate.

DEBATE SI LA CANDIDATA CONTESTA DE FORMA CONJUNTA A LOS GRUPOS

En el caso de que María Guardiola decida contestar de forma conjunta a todos los grupos parlamentarios, la sesión se iniciaría con el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), al que seguiría el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura (Podemos-IU-AV), y el Grupo Parlamentario Popular (PP), todos ellos por un tiempo de 30 minutos.

Tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, tendrá lugar la respuesta de la candidata a la Presidencia de la Junta sin límite de tiempo, a la que seguiría la réplica de los cuatro grupos parlamentarios, cada uno con 10 minutos de tiempo, y finalmente, la dúplica de Guardiola, por 20 minutos.

Al concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios y de la candidata a la Presidencia de la Junta, tendrá lugar la votación sobre la investidura, que será nominal y pública, por llamamiento.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Un debate de investidura en el que, según avanzó el PP esta misma semana, la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ofrecerá un discurso "sereno y moderado", en el que recogerá "propuestas" y "soluciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un discurso en el que los extremeños estarán "en el centro" de su proyecto político del cambio, que "ya es una realidad" y que recogerá "las demandas, las reivindicaciones, las urgencias y la ilusión de la Extremadura real".

Durante su discurso, la candidata del PP pedirá la confianza de la Asamblea de Extremadura y lo hará con un discurso "sereno", "moderado", "racional", "transversal" y "alejado de todo sectarismo y de toda radicalidad" en la que está "instalado el sanchismo".

Por su parte, el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo ya confirmó que su grupo apoyará la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, pero advirtidó queno es un "apoyo incondicional".

Pelayo Gordillo recordó que el acuerdo de gobernabilidad que alcanzaron PP y Vox para investir a Guardia como presidenta de la Junta de Extremadura, a cambio de una consejería, fue una negociación "larga", tratada "punto a punto", "muy meditada" y "mirando siempre por el bien de Extremadura".

"Creemos sinceramente que va a ser cumplido, en eso nos empeñaremos, y que va a redundar en el beneficio indudable de todos los extremeños", señaló el diputado de Vox respecto a este acuerdo con el PP, respecto al que en su formación estarán "bien atentos" a que Extremadura sea gobernada "como merece después de tantos años de gobierno socialista".

Por su parte, desde el PSOE, su portavoz, Soraya Vega, avanzó que grupo acudirá a este debate con "espíritu propositivo" y hará un análisis "serio y riguroso" de la realidad de la región y mostrará algunos de los "datos históricos alcanzados".

Vega planteó si en este debate se verá la "versión 1.0" en la que Guardiola marcaba las "líneas rojas" a Vox y recalcaba que su "único patrimonio era la palabra" o la "versión 2.0" que es la de las "alfombras rojas" a dicho partido.

La portavoz socialista también mostró su preocupación por "el para qué y el qué", junto al "quién", en el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox, por lo que instó a Guardiola a explicar "lo que no se ve, lo que no está escrito, lo que no aparece" en este acuerdo.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, avanzó su intención de "sacar a flote" en este debate "todas las contradicciones" del "pacto de retroceso" entre PP y Vox, a través de un "modelo caduco", "obsoleto" y que "no va a traer nada bueno para Extremadura".

Una región que, según señaló De Miguel, "necesita como la que más avanzar, avanzar en derechos y en conquistas sociales y, por desgracia con el nuevo gobierno entre el PP y Vox lo que vamos a hacer es retroceder hasta la época de 'Los santos inocentes", tras un "acuerdo bochornoso" con Vox, una fuerza de "extrema derecha", que ha sido "urdido y acordado" en Madrid