El comercio local en crisis: Extremadura pierde más de un comercio al día

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Extremadura (UATAE) ha alertado sobre la preocupante tendencia de cierres de comercios en la región, con una media de más de un cierre diario en el último año. Este fenómeno refleja la difícil realidad que enfrentan los comerciantes extremeños, afectados por una combinación de factores económicos adversos y la falta de medidas de apoyo específicas para el sector, según un comunicado de la UATAE.

Desde abril de 2023 hasta abril de 2024, un total de 508 comercios han cerrado sus puertas en Extremadura. Esta cifra pone de manifiesto la gravedad de la situación del pequeño comercio en el territorio, impactando no solo a los propietarios, sino también a la economía local y al empleo. El efecto dominó de estos cierres perjudica a toda la comunidad.

Gonzalo González, portavoz de la UATAE, explica en exclusiva a COPE Extremaduralas la razones detrás de este problema: "Es una tendencia que se va a agudizar en los próximos años. El comercio electrónico crece de manera exponencial, las grandes superficies acaparan cada vez más mercado y hay una falta de apoyo. Ahora mismo, estamos más enfocados en los megaproyectos que vienen a Extremadura, pero olvidamos el comercio de proximidad".

Uno de los próximos cierres será el de la papelería Paule en Badajoz, un establecimiento conocido en dicha localidad. Su propietario, Pepe Paule, se jubila y no tiene relevo generacional. "Hay muy poco apoyo a la pequeña empresa y luego el problema que tenemos es internet. El comercio ahora para que pueda tirar para adelante tiene que ser como era antiguamente, un comercio familiar. En el momento en el que en tu negocio pequeño tengas que tener un empleado, un empleado vale mucho, no puedes tirar adelante", comenta Pepe Paule.

La decisión de cerrar la papelería no es fácil para él, quien resalta las dificultades que enfrentan los pequeños negocios: "Yo ya tengo la edad, me voy a ir porque me jubilo y no voy a luchar más, pero mi negocio si lo lleva una familia funcionaría muy bien. Sin embargo, todo se está cerrando. En la calle Menacho hay 34 locales vacíos, van cerrando todas las empresas. Nos meten caña por todos los sitios, cada vez se paga más impuestos y llega un momento en el que muchos no podemos".

Desde la UATAE se insiste en la necesidad de implementar medidas de apoyo específicas para el comercio de proximidad, que es vital para la economía local y el empleo en Extremadura. La situación actual subraya la urgencia de abordar estos desafíos para evitar que más negocios cierren sus puertas y para revitalizar el sector.