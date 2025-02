Cierre de las nucleares: "Ninguna empresa propietaria nos ha planteado nada"

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que ni Iberdrola, ni ninguna otra empresa ha planteado al Gobierno una extensión en el calendario planificado para el cierre de las centrales nucleares.

"Iberdrola, ni ninguna empresa propietaria nos ha planteado nada", ha dicho Aagesen preguntada en un desayuno organizado por Europa Press por una posible extensión del calendario la vida de las centrales nucleares y por la posibilidad concreta de que Iberdrola hubiera realizado alguna petición.

"El año pasado aprobamos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde Iberdrola fue activo en alegaciones y no planteó nada. He tenido la ocasión de verme con Iberdrola en muchas ocasiones y tampoco me ha planteado absolutamente nada", ha añadido.

"El calendario es el que es porque es el que nos han puesto las empresas encima de la mesa", ha dicho Aagesen, que ha recordado que en 2019 había alguna empresa que estaba dispuesta a dejar cerrada la instalación lo antes posible.

"El plan es el que han puesto encima de la mesa las empresas, el plan que pactaron en 2019 con un protocolo y nosotros tenemos el plan que acompaña a ese protocolo, el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), como siempre lo digo, lo primero seguridad y suministro, garantizándolo a nuestros ciudadanos y nuestras empresas", ha dicho.

"La seguridad y suministro es la premisa básica en todas las planificaciones que ponemos encima de la mesa", ha señalado.