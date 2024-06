Campanas Rivera: 175 años haciendo campanas en Extremadura para todo el mundo

Campanas Rivera está a punto de cumplir un hito significativo en su historia. En 2025, la empresa celebrará 175 años dedicados a la fabricación de campanas desde Extremadura para todo el mundo. Esta empresa familiar, que ya está en manos de la sexta generación, continúa prosperando en un oficio que, aunque poco común en la actualidad, sigue teniendo mercado.

Ángel Rivera, actual responsable de la empresa, nos cuenta:

Cuando te he cogido el teléfono me he tenido que lavar las manos porque estamos haciendo 10 campanas para distintos puntos del país, concretamente para Galicia, Cataluña, Valencia y Huelva