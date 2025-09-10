¿Habrá autobuses escolares este jueves en Extremadura?

La Consejería de Educación ha emitido una resolución administrativa para adjudicar de forma directa las rutas de transporte escolar que estaban sin licitar, y de forma "obligatoria", a las empresas que no optaron a este proceso, pues se trata se trata de "un servicio publico esencial", ha afirmado la consejera, Mercedes Vaquera.

Actualmente, y tras la última licitación de este martes -la número 10-, hay licitadas un total de 356 de las 579 rutas del transporte escolar para el presente curso, por lo que aún restan por fijar un total de 223.

En rueda de prensa, Vaquero ha explicado que dicha resolución con carácter obligatorio está dirigida a un grupo minoritario de empresas que han decidido no acudir a la licitación a pesar de que se homologaron para este proceso.

"Hay una intención de un grupo minoritario de empresas de alterar el precio del servicio a través de coacciones y amenazas perjudicando el derecho de los alumnos", ha agregado la consejera.

Asimismo, ha expuesto que su Consejería está a la espera de la decisión de la Administración de Justicia después de que la Junta interpusiera una denuncia por la vía penal en la que se pide medidas cautelares para garantizar la prestación del servicio.