La Audiencia Provincial de Badajoz sigue avalando la investigación sobre David Sánchez y rechaza un nuevo recurso de los investigados

Nuevo revés para David Sánchez y los diputados y cargos de la Diputación de Badajoz que están siendo investigados por el cargo de alta dirección que ocupó el hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha vuelto a rechazar un recurso presentado por los investigados, en este caso, por tres cargos: Alejandro José Guijarro, Cristina Núñez y Félix González. La frase clave en el auto de la Audiencia Provincial: “La instrucción se encuentra en pleno apogeo y no entendemos factible una delimitación de imputaciones en este momento procesal". No se da carpetazo al caso, por tanto, como se ha intentado por los investigados en varias ocasiones. La investigación sigue su recurso, ya que se refrenda de este modo los motivos de la jueza Beatriz Biedma para seguir adelante. La justicia entiende que no se trata de una investigación prospectiva y que hay indicios de delito a la hora de crear el cargo de acabó ocupando David Sánchez.