Álvaro Martín Uriol reconocido con el Premio Extremadura del Deporte de 2024

El atleta llerenense Álvaro Martín Uriol ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte en su edición de 2024. Álvaro Martín Uriol es un referente internacional de la marcha atlética, con un palmarés en el que destacan sus títulos de campeón del mundo absoluto en 20 y 35 km marcha, doble campeón de Europa absoluto.

En su trayectoria destaca su histórico paso por los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conquistó el oro en el relevo mixto de maratón con récord olímpico y el bronce en los 20 km marcha. Además, acumula 9 récords de España y más de 30 títulos nacionales. Porque Extremadura es deporte.