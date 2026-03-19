La alergia estalla en Extremadura: los expertos avisan de una de las peores primaveras que se recuerdan

La primavera se anticipa como una de las peores que se recuerdan en Extremadura para los alérgicos. Según el alergólogo Irán Sánchez, aunque la polinización en la región es históricamente intensa, este año las abundantes lluvias del otoño y el invierno han favorecido una floración excepcional de las gramíneas, las principales causantes de las reacciones.

El peor momento: de abril a junio

El periodo de mayor riesgo se concentrará entre mitad de abril y mitad de junio, cuando se solapen las polinizaciones de gramíneas y olivo. Según el experto, en esas fechas se alcanzarán los picos polínicos más críticos. Aunque fenómenos como la lluvia (que limpia el aire) o el viento (que dispersa el polen) son impredecibles, mayo se perfila como el mes más complicado de la temporada.

Los insectos cumplen un papel fundamental en la estación primaveral

¿Afectará a toda la región por igual?

Los recuentos de polen se realizan en Cáceres y Badajoz y sus datos se extrapolan a toda la comunidad. Sánchez aclara que es difícil hacer predicciones por zonas muy concretas, ya que el polen "se desplaza kilómetros, 50, 60, 200 o 300 kilómetros". Por ello, las mediciones se analizan a gran escala y no por localidades.

¿Por qué cada vez hay más alérgicos?

El aumento de la prevalencia de la alergia es una evidencia constatada. La explicación más aceptada es la ‘teoría de la higiene’, que sostiene que las mejoras higiénicas y sanitarias han alterado nuestro sistema inmune. Al no tener que combatir tantas infecciones, este reacciona de forma anómala ante sustancias en principio inofensivas como el polen.

Nuestro sistema inmune, que evolutivamente está pensado para luchar frente a infecciones, se queda un poco descolocado" Irán Sánchez Alergólogo

Esta disfunción inmunológica se suma a otros factores como el cambio climático, que prolonga las temporadas de polinización. Sánchez añade que la contaminación es otro agravante en las grandes ciudades, aunque matiza que Extremadura puede "presumir de un aire limpio", por lo que este factor tiene un impacto menor en la región.