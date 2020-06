El Alcalde de Plasencia Fernando Pizarro ha exigido mediante un escrito a la Dirección General y Regional de RENFE, así como a la Delegación del Gobierno en Extremadura “ que se restablezcan de manera inmediata, los servicios que se han eliminado en la región”

Estos recortes establecidos por RENFE “suponen la pérdida de 15 trenes en la región, que se irán completando según la demanda”. Es incomprensible según establece el primer Edil que “en pleno siglo XXI y ante la “nueva normalidad” a la que nos enfrentamos, no sólo no se mejore la calidad y las prestaciones del servicio ferroviario, si no que empeora y se reduce, aumentando las dificultades de conexión de nuestra ciudad con otras partes del País”

Además se corre el riesgo con la premisa de establecer los servicios “dependiendo de la demanda”, de que desaparezcan para siempre “Entendemos que la eliminación del servicio supondrá una disminución de la demanda en cuanto a que los viajeros, buscarán nuevas fórmulas de transporte para satisfacer sus necesidades”. Lo que suena a excusa, para la eliminación definitiva del servicio “primero bajan la calidad del transporte, para después argumentar que no hay viajeros y suprimirlo”.

Así Pizarro ha exigido que esta decisión “se revoque de manera inmediata por el bien de todos” ya que lo que necesitamos y más en estos momentos es “un transporte ferroviario digno, seguro y asequible, para poder hacer realidad esta demanda tan justa como necesaria.