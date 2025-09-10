COPE
Podcasts
Plasencia - Malpartida
Plasencia - Malpartida

El tren de Extremadura se detiene en Plasencia tras desprenderse parte del techo de un vagón

El trayecto Madrid–Sevilla de las 10:55 horas ha sufrido este miércoles una nueva incidencia

El tren de Extremadura se detiene en Plasencia tras desprenderse parte del techo de un vagón

El tren de Extremadura se detiene en Plasencia tras desprenderse parte del techo de un vagón

Celia LafuenteAdrián García Durán

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El trayecto Madrid–Sevilla de las 10:55 horas ha sufrido este miércoles una nueva incidencia en la línea ferroviaria extremeña tras el desprendimiento del techo de uno de sus vagones, lo que obligó a detener el tren en la estación de Plasencia

El tren de Extremadura se detiene en Plasencia tras desprenderse parte del techo de un vagón
00:00

El tren de Extremadura se detiene en Plasencia tras desprenderse parte del techo de un vagón

Según informan los propios viajeros, el convoy quedó parado para evaluar los daños, concretamente en la tapa de un armario de refrigeración y garantizar la seguridad de los pasajeros. Ante la situación, Adif ofreció a los viajeros dos opciones: esperar a la reparación del tren o continuar el trayecto por sus propios medios.

El incidente vuelve a poner en el foco las deficiencias y problemas recurrentes del servicio ferroviario en Extremadura, una de las principales reivindicaciones de usuarios y colectivos ciudadanos.

Por el momento, no se han registrado heridos, aunque el contratiempo está provocando retrasos e incertidumbre entre los pasajeros.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE PLASENCIA

COPE PLASENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 10 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking