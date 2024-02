Serge Ndayisaba: "La pieza clave en las familias y la iglesia es la mujer"

Dotación de agua potable para barriada y hospital en Fiango en la Diócesis de Kumba (sudoeste de Camerún). El proyecto está liderado por D. Mirabel Kamani, de la congregación Sisters of St. Therese of the Child Jesus. Beneficiaría a 7.400 habitantes y usuarios y tienen un presupuesto total aprobado de 32.076 €.