Plasencia no se cierra porque "no procede en estos momentos"

Fernández Vara ha argumentado que los gobernantes no están para decirle a la ciudadanía lo que quiere oír, sino para "para hacer y decir lo que creo que tenemos que hacer y decir y esto no se resuelve con buenas palabras ni con palmadas en la espalda, esto se resuelve siendo responsables".

Ha subrayado además que la salud de la ciudadanía y la salud de las empresas está "muy muy por encima" del debate político y que, si así se entiende, "no se apreciarán diferencias, pero para eso -ha matizado- tenemos que hablar el mismo idioma".



Fernández Vara ha defendido que su Gobierno no está pensando "en otra cosa que no sea salvar vidas y salvar empresas" y que toma las decisiones actuando "en el corto, en el medio y en el largo -plazo-", convenido de que "muchas veces por intentar salvar el corto castigas al medio y castigas al largo".



A su juicio, durante este verano se ha conseguido mantener unos niveles de convivencia social y de actividad económica que están permitiendo que la una y la otra hayan desarrollado unos niveles de funcionamiento de las empresas y autónomos "razonable", algo "que era nuestra intención y así vamos a actuar siempre".