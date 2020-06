Plasencia celebrará su Martes Mayor “con un mercado controlado y todas las medidas de higiene y seguridad"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha anunciado esta mañana ante los medios de comunicación que la intención municipal es “celebrar el el Martes Mayor aunque de una manera muy diferente”.

El primer Edil ha explicado que al poderse celebrar los mercados es lógico que el Martes Mayor pueda realizase , “ la fiesta tiene como base el mercado y podrá realizarse con las medidas de seguridad pertinentes, control de espacios, aforo y distanciamiento”.

Del mismo modo podrán instalarse la noche del lunes los puestos de artesanos en el casco histórico.

En el mismo sentido Pizarro ha insistido en que no será una celebración “como la que conocemos hasta ahora”no habrá concierto grande en la Plaza Mayor, en sustitución se realizarán pequeñas actuaciones en espacios al aire libre y con aforo limitado “ serán actuaciones relacionadas con el ámbito de la cultura local, de manera que no perdamos el espíritu del Martes Mayor”.

Cabe destacar que el Martes Mayor es Fiesta de Interés Turistico Regional. Se celebra cada primer martes de agosto en la capital del Jerte desde hace más de cuarenta años y reúne en cada edición a más de 30.000 visitantes.