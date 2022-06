Fernando Pizarro renuncia a presentarse al Congreso regional del PP de Extremadura

El portavoz del PP de Extremadura y alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, ha anunciado que no se presentará como candidato a la presidencia del PP de Extremadura, a la vez que ha mostrado su deseo de volver a estar la frente de la alcaldía de la capital del Jerte a partir de 2023.



El primer edil ha comparecido en rueda de prensa y ha recordado que hace un año hizo pública su intención de liderar el PP a nivel regional "con el objetivo de poner a disposición del partido la experiencia conseguida en Plasencia en las tres últimas elecciones, con unos éxitos importantes, que creímos que podrían trasladarse al ámbito regional".



"Era un paso vertiginoso y nada fácil, como fue el pasar de concejal a candidato a la alcaldía, y hablo con humildad y objetividad al asegurar que sentía el cariño de mucha gente que me pedía poder dar ese paso y así se lo trasladé a los órganos de mi partido", ha señalado.



Pizarro ha indicado que "consideraba que tenía el apoyo de afiliados, simpatizantes y de gente que te ve como esperanza, pero esto no es suficiente".



"Falta menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas y en este caso yo renuncio a presentarme al congreso regional y lo hago en virtud de una reflexión profunda y con una gran responsabilidad, porque someter ahora al partido y forzarle a unas primarias puede provocar una ruptura difícil de superar en tan poco tiempo, que nos llevaría a afrontar unas elecciones con gran debilidad y yo no puedo ser cómplice de ese situación", ha subrayado.



Pizarro ha hecho hincapié en que se trata de una decisión “difícil de tomar” y ha insistido en que "lo mejor es afrontar un congreso del PP con unidad porque la división la castigan mucho los ciudadanos".



"Así, en virtud de una decisión libre y no coaccionada, he decidido no presentarme a ese congreso, de manera que salvaguardemos la unidad del partido, porque yo no estoy aquí para ganar congresos, sino para ganar elecciones", ha agregado.



Fernando Pizarro ha agradecido "a todos los que han dado la cara por mi en los últimos meses, que han sido muy duros, porque yo sufrí mucho con la dirección anterior del PP nacional".



"De igual forma, a aquellas personas que se puedan sentir defraudadas les pido disculpas, pero también les digo que los que ganan elecciones son unas siglas, un partido, un equipo y por ello se debe poner delante los intereses de la organización y dejar a un lado los personales", ha aseverado.



El primer edil ha puesto de manifiesto que la ciudad de Plasencia le ha dado “muchas alegrías y por eso, con mucha humildad, volveré a ser candidato del PP a la alcaldía y tratar de hacer historia en esta localidad”.



Pizarro ha afirmado que aunque su renuncia a la presidencia pueda parecer un anuncio negativo "no es así, porque me he quitado un peso de encima y ahora comienza una posibilidad feliz de poder volver a gobernar la ciudad de Plasencia, porque yo me debo a la gente que vive aquí".



Por último, ha querido dejar claro que su decisión “no conlleva compensaciones de ningún tipo”.