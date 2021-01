Los comerciantes de Plasencia piden abrir por las mañanas

Los comerciantes de Plasencia han protagonizado este viernes una nueva acción de protesta y han instado al Ejecutivo regional a que les permitan abrir sus negocios en horario de mañana, de lunes a sábado, ya que ellos son "esenciales" para sus familias.

Alrededor de 400 personas, entre comerciantes y hosteleros se han concentrado este viernes en la Plaza Mayor de la capital del Jerte para denunciar con una cacerolada que "la mala gestión” de la pandemia de la COVID-19 les está “haciendo mucho daño", según ha señalado el representante de los comercios del centro, Fernando Santiago.

Santiago ha insistido en que el comercio y la hostelería no entienden el cierre impuesto por la Junta, “ya que nosotros hemos cumplido las normas en nuestros establecimientos". De igual forma, ha criticado que el Gobierno regional no decretara el cierre perimetral, junto al de los negocios, en las localidades más afectadas por el virus y ha apuntado que, de haber tomado esta decisión, "seguramente el comercio de Plasencia hoy estaría abierto". "Parece que nuestros gobernantes no se han dado cuenta de que con este nuevo golpe han dado la puntilla a muchos negocios de la ciudad y han vuelto a hacer más ricos a las plataformas y las grandes superficies, cuando ahí si se han dado casos de aglomeraciones", ha criticado Fernando Santiago. El portavoz del comercio del centro ha agradecido las ayudas que han llegado pero ha hecho hincapié en que éstas “no suplen el cierre, y menos en época de rebajas"