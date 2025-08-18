Un hombre de 70 años ha fallecido en el Área de Salud de Plasencia por las altas temperaturas

Un varón de 70 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, ha fallecido en el Área de Salud de Plasencia a consecuencia de las altas temperaturas.

Los hechos tuvieron lugar en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia , lugar donde el hombre se encontraba ingresado tras sufrir los efectos del calor mientras se encontraba pescando.

Se trata del tercer caso que se registra en la región durante este verano debido a las altas temperaturas, según el Servicio Extremeño de Salud.

La primera persona afectada recordemos fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, cuyo fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio. El segundo fallecido fue un varón de 85 años, del Área de Salud de Badajoz, notificado a principios del mes de agosto.

Desde el SES se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, evitar la exposición a temperaturas excesivas sobre todo, en la población especialmente susceptible ante situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de 4 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.