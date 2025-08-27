COPE
Fallece un varón en Plasencia tras sufrir un caída en una zona de baño

El accidente habría tenido lugar en el Parque de la Isla

Un vecino de Plasencia ha fallecido este martes tras sufrir una caída en la zona de baño correspondiente a el parque de 'La Isla'.

El varón habría fallecido finalmente tras ser trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

