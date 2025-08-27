Fallece un varón en Plasencia tras sufrir un caída en una zona de baño
El accidente habría tenido lugar en el Parque de la Isla
Cáceres
1 min lectura
Un vecino de Plasencia ha fallecido este martes tras sufrir una caída en la zona de baño correspondiente a el parque de 'La Isla'.
El varón habría fallecido finalmente tras ser trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
