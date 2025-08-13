Un coche en llamas se lanza cuesta abajo y arrasa con otro vehículo en Plasencia

La tarde de este miércoles se registró un incendio que dejó dos vehículos totalmente calcinados en la avenida de Extremadura, frente al Colegio del Pilar, en Plasencia.

El suceso se produjo alrededor de las 19:30 horas, cuando un Alfa Romeo, ocupado por un hombre y una mujer, comenzó a emitir humo negro y un intenso olor a quemado mientras circulaba cuesta abajo. Según testigos, los ocupantes detuvieron el coche y levantaron el capó, creyendo que se trataba de una avería menor.

Instantes después, el vehículo empezó a arder de forma repentina, afectando a los sistemas de freno. Esto provocó que, sin control, descendiera por la pendiente, cruzara un paso de peatones y se estrellara contra un Citroën Picasso que estaba estacionado.

Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo por completo ambos coches. Bomberos y efectivos de las fuerzas de seguridad acudieron al lugar y lograron extinguir el fuego sin que se registraran heridos.