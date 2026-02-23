La Catedral de Plasencia culmina la restauración de su patrimonio mueble y desvela un secreto centenario

El proyecto de restauración del patrimonio mueble de la Catedral de Plasencia, enmarcado en el Plan Director de 1995, ha concluido con una inversión reciente de 120.000 euros por parte de la Junta de Extremadura. Las últimas actuaciones se han centrado en el retablo de las reliquias, la reja de la capilla del Nazareno y un retablo menor, poniendo el broche a casi tres décadas de trabajo.

Un día histórico para la catedral

Javier Cano, director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la Junta, ha calificado la jornada como "un día histórico para la ciudad y para la catedral". Con estas tres intervenciones finales, ha señalado que "se da por concluido en cuanto al arte mueble" el plan que nació en 1995, considerado el primero de su clase en España.

La actuación sobre el retablo de las reliquias, obra de Carlos Simón de 1746, ha sido una de las más destacadas. El trabajo de limpieza ha permitido recuperar "el oro que de una calidad excepcional" y ha sacado a la luz uno de los secretos mejor guardados del templo. "Es uno de los secretos que guarda esta catedral, que ya lo he desvelado yo", ha confesado Cano.

El descubrimiento es una puerta plateresca excepcional que fue tapiada en 1746, la Puerta de Santiago, que permanece oculta tras el retablo. El director de restauración ha expresado su deseo de que "algún día intentaremos abrir de alguna manera para que se pueda visitar".

nuevos proyectos

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha adelantado que ya se trabaja en iniciativas futuras, como un plan director para la iglesia de San Vicente Ferrer y la creación de un museo de la ciudad. Sobre este último, se ha solicitado a la Diputación de Cáceres la adquisición de la casa del arcediano de Trujillo, antiguo palacio de justicia, para albergarlo. "El futuro puede ser esperanzador", ha afirmado el alcalde.