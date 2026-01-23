Plasencia revive su esplendor medieval con 'Alma', un innovador viaje tecnológico al corazón de la ciudad

La Diócesis de Plasencia ha presentado su nuevo proyecto cultural Plasencia con Alma, una ambiciosa iniciativa de ámbito europeo que une por primera vez a varias diócesis españolas. La delegada de Patrimonio, Mercedes Orantos, ha explicado que la propuesta ofrecerá un recorrido cultural, sensorial y tecnológico para descubrir cómo vivían y se relacionaban las personas en la Edad Media. El proyecto forma parte de una red narrativa más amplia denominada Expedición Medievo 4.0.

Un viaje interactivo al Medievo

El enclave elegido para esta experiencia es el Convento de las Ildefonsas, cuya planta baja se ha transformado para acoger un recorrido interactivo y virtual sobre la fundación de la ciudad. Los visitantes podrán manipular contenidos sobre el urbanismo, la muralla o el fuero, y conocer la evolución de la diócesis y la catedral a través de pantallas y gafas de realidad virtual. Orantos ha destacado que es "un proyecto muy, muy didáctico, sobre todo orientado para todos", que servirá como "una herramienta maravillosa para los colegios".

Uno de los elementos más espectaculares será una réplica gigante y retroiluminada del mapa de la ciudad de Luis de Toro, que ocupará una pared del antiguo refectorio. Esta sala también contará con miradores digitales que conectarán el patrimonio urbano con los paisajes naturales de la región, como el Valle del Jerte, La Vera o Las Hurdes, cumpliendo así con la directriz europea de poner en valor la llamada España vaciada.

El alma del desarrollo de la ciudad medieval es la diócesis de Plasencia" Mercedes Orantos Delegada de Patrimonio de la diócesis de Plasencia

Según ha explicado Orantos, el nombre del proyecto tiene un porqué. "El alma del desarrollo de la ciudad medieval es la diócesis de Plasencia, que se crea, ese es el alma de Plasencia, y lo que vemos en el proyecto es cómo la diócesis desarrolla una ciudad medieval impresionante", ha detallado.

Leonor de Pimentel, guía de excepción

El proyecto también pone en valor el papel de la mujer en la historia, una petición expresa de los fondos europeos. La figura elegida para guiar al visitante a través de una audioguía es Leonor de Pimentel, "la gran dama del medievo en Plasencia", quien gobernó la ciudad en el siglo XV y fue una figura clave en su desarrollo.

La presentación oficial de Expedición Medievo 4.0 se realizará el próximo 26 de marzo en la Conferencia Episcopal Española. La apertura del espacio en Plasencia, junto a la de la iglesia de San Martín, está prevista de cara a la Semana Santa.

Otras actuaciones y actualidad diocesana

Al margen de este proyecto, la Diócesis ha informado de otras actuaciones, como la restauración del ala renacentista del Palacio Episcopal. Por motivos de seguridad, se limitará el acceso libre y se implantará un sistema de visitas guiadas programadas para dar a conocer el edificio.

La comunicación tiene que tener alma" Ernesto Brotons Obispo de Plasencia

El encuentro también ha contado con la intervención del obispo de Plasencia, don Ernesto Brotóns, quien ha repasado la actualidad diocesana, como el inicio de su visita pastoral por el arciprestazgo de La Vera. Haciéndose eco de un mensaje del Papa, el obispo ha reflexionado sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, afirmando que "La comunicación tiene que tener alma" y que el gran reto de los comunicadores es "ser memoria viva, signo e instrumento de la centralidad de la persona".