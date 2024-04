Rafael Mateos asegura que la reforma de la avenida Virgen de la Montaña respetará el arbolado

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha garantizado que la reforma integral que se va a llevar a cabo en la avenida de Virgen de la Montaña respetará el arbolado existente en la vía y, en cuanto al bulevar central, ha recordado que el proyecto se hará tras un proceso de participación de los vecinos y negocios que determinarán la mejor opción para reformar esta céntrica calle.

"Nosotros siempre hemos dicho que en esta ciudad hay que conservar el patrimonio verde que tenemos y ese patrimonio verde lógicamente está integrado por los árboles y por un bulevar importante como es el de la avenida Virgen de la Montaña. Nuestra prioridad es mantener la totalidad del arbolado en Virgen de la Montaña", ha recalcado. También ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque se va a "salvaguardar el patrimonio verde" y van a "velar siempre por esos árboles que hay en Virgen de la Montaña y en el resto de la ciudad".

Así se ha pronunciado ante las quejas que han surgido en algunos colectivos como 'Cáceres Verde' por la reforma que se va a llevar a cabo en esta calle que cuenta con un bulevar que podría ser reformado, y para lo que han iniciado una campaña de recogida de firmas contra la desaparición de ese paseo central. Mateos ha señalado que respeta todos los movimientos de participación ciudadana, pero a renglón seguido, ha defendido que "aquí nadie ha dicho que vayamos a eliminar el bulevar, lo que se va a redactar es un proyecto para ver la configuración futura de una vía que requiere sí o sí una actuación importante. Una actuación que están reclamando los vecinos de Cáceres y los vecinos de manera especial que viven en esa vía", ha subrayado.

Además, ha recordado que se trata de un proyecto que el PP llevó en su programa electoral en las elecciones municipales de hace un año, por lo que estaba "bien claro que íbamos a reformar" esa calle y ese proyecto "ha obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Cáceres". "Esto no es un proyecto que el Gobierno se saque de la manga como hacen otros gobiernos después de las elecciones. Es un proyecto previo a las elecciones, respaldado y refrendado por una cita electoral, por lo tanto, tenemos legitimidad suficiente para actuar", ha defendido.

No obstante, ha insistido en que habrá participación vecinal en la actuación que ser hará pensando en el interés general de la ciudad y en el interés general de los vecinos de nuestra ciudad. "Me parece muy bien que la gente se manifieste, pero casualmente siempre se manifiestan cuando estamos algunos en el gobierno. En esta ciudad debe ser que cuando gobiernan otros o es que no hay acción de gobierno o es que hay silencio", ha asegurado en declaraciones a los medios tras participar en un acto sobre la casilla solidaria de la campaña de la renta.

PLIEGOS DEL PROYECTO

Respecto a la licitación de la redacción del proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña y el de plaza Marrón, que tuvo que suspenderse para realizar unas correcciones técnicas en los pliegos de condiciones administrativas, el alcalde ha dicho que están redactados los nuevos pliegos ya corregidos.

"Lo vamos a ver a lo largo del día de hoy y de mañana con los servicios técnicos y con los concejales del área para que, en cuestión de días, vuelvan a estar a disposición y se pueda volver a licitar esa relación de proyectos que son proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad de Cáceres", ha resaltado el alcalde.