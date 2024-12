Jesús Pulido: "El reto es construir una Iglesia sinodal y misionera"

El obispo don Jesús Pulido de la Diócesis Coria-Cáceres ha estado en los micrófonos de la Cadena COPE en Cáceres con Adrián García.

El obispo tiene claro cuál es el reto de la Diócesis Coria-Cáceres para el próximo año, dos mil veinticinco: "El reto es construir una Iglesia sinodal y misionera. No caminamos solos, caminamos de la mano del Santo Padre. Es muy importante la presencia de la Iglesia en la vida pública en nuestra tierra, en Extremadura".

Don Jesús Pulido ha contado el sentimiento cacereño que siente o su lado más personal: "A veces dicen que en Extremadura todos los obispos somos de fuera, pero la verdad es que nos hacemos de dentro. Yo me siento cacereño. No seré “catovi” como dicen aquí, pero me siento de Cáceres. Es una tierra muy acogedora y muy afectuosa".

Así le gustaría que lo definiesen: "Me gustaría definirme como una persona, como un sacerdote, de paz y de reconciliación. Decidí que el lema de mi vida es una cita de San Pablo. Y me gustaría ser una persona de paz y reconciliación”.

Además, ha repasado diferentes temas como las acciones que realiza la Diócesis o las actividades de la Virgen de la Montaña: "Para mí fue una forma de empaparme del amor, del cariño y de la devoción que sienten todos los cacereños por la Virgen de la Montaña. Y de hacerme más cacereño. Lo que más destacaría es cuando la Virgen de la Montaña visitó el Centro Penitenciario y ver allí a las personas llorar y rezar con cariño a la Madre. Este año ha sido el centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña, que desde el 12 de octubre del año 2023 hasta el 12 de octubre de 2024 ha sido una presencia constante en la Diócesis. Cabe destacar los cuarenta días, desde el cinco de septiembre que fue la bajada extraordinaria hasta el trece de octubre que fue la subida".

"La vida de la Diócesis Coria-Cáceres se va enriqueciendo a mi modo de ver cada vez más. Hay muchas acciones que se van completando en la Diócesis Coria-Cáceres. Para mí eso es lo importante, la organización y el complemento de unos con otros: el trabajo coral en la Diócesis".

En cuanto a otros temas, explico que el número de divorcios en Extremadura es muy alto, que Extremadura sufres despoblación y envejecimiento y que lo que le pide al año 2025 es Paz.