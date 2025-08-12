El incendio desatado en Navalmoralejo y extendido en Extremadura afronta horas clave: "La evolución es bastante más favorable"

Extremadura sigue pendiente de la evolución del incendio forestal notificado en Navalmoralejo (Toledo), después de que las llamas hayan cruzado a territorio extremeño, preocupando especialmente en el entorno de Villar del Pedroso.

El 112 comunica oficialmente el corte de dos carreteras: la CC-432 entre Villar del Pedroso y Valdelacasa del Tajo y la EX-387 entre Valdelacasa del Tajo y Puente del Arzobispo, ambas en la provincia cacereña.

La noche ha sido larga, pero la evolución es "favorable". Es el balance que ha realizado en Herrera en COPE Extremadura el director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura, José Antonio Bayón.

Bayón, eso sí, llama a la prudencia: "Todavía no se puede hablar de estabilización, quedan muchos puntos calientes en el entorno del pueblo (Villar del Pedroso)". La entrada de medios aéreos, clave en las próximas horas para terminar de controlar las llamas.

La ingente cantidad de incendios forestales a lo largo de todo el país, preocupan, porque los medios estatales con los que podría contar Extremadura ante un incendio de gran escala, serían menores. Por lo pronto, el gobierno autonómico trabaja de la mano del castellanomanchego para frenar las llamas desatadas en Navalmoralejo.