COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

El Hospital Universitario de Cáceres se reafirma como el mejor de Extremadura

El Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 consolida al centro cacereño en la cima autonómica, mientras la Fundación Jiménez Díaz domina el ranking nacional por una década

Hospital Universitario de Cáceres

Hospital Universitario de Cáceres

Miriam Rodríguez

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

El Hospital Universitario de Cáceres ha consolidado su posición como el mejor hospital de Extremadura en 2025, según el último Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH). Este reconocimiento, otorgado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), sitúa al centro cacereño a la cabeza de la región por su calidad asistencial, innovación y transformación.

El podio extremeño

El ranking autonómico refleja que la Clínica Quirón Clideba de Badajoz ocupa el segundo lugar con una valoración de 0,762, seguida muy de cerca por el Hospital Universitario de Badajoz, que obtiene un 0,754. El Hospital Quirónsalud Cáceres se posiciona en cuarto lugar (0,723) y el Complejo Hospitalario de Mérida cierra el top 5 regional con una puntuación de 0,681.

Referentes a nivel nacional

En el ámbito nacional, la Fundación Jiménez Díaz mantiene un liderazgo ininterrumpido durante una década en el IEH General. El top 5 de este año lo completan los hospitales madrileños La Paz (2º), Gregorio Marañón (4º) y Clínico San Carlos (5º), junto al Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona, que se sitúa en tercera posición. Con estos resultados, Madrid reafirma su fortaleza en el ecosistema sanitario español.

El IEH se ha consolidado como una medición de referencia que evalúa la excelencia hospitalaria sin discriminar la titularidad de los centros. El ranking destaca tanto el alto nivel científico de los hospitales como la transformación del modelo de atención, cada vez más centrado en la experiencia del usuario y en estrategias personalizadas.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking