COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

Hallan a un matrimonio muerto en Cáceres presuntamente por la mala combustión de un brasero

La pareja ha sido encontrada sin vida en su cama, mientras sus tres hijos se encontraban en la casa, tras la alerta de un compañero de trabajo del varón

Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional

Miriam RodríguezEuropa Press

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

Un matrimonio ha aparecido sin vida este martes en su domicilio de Cáceres. Según las primeras investigaciones, la causa podría ser una intoxicación por la mala combustión de un brasero o un calefactor utilizado para calentar el dormitorio durante la noche.

Los hechos han ocurrido en una vivienda en la Plaza 8 de septiembre, donde la pareja vivía con sus tres hijos. Los menores se encontraban en el domicilio en el momento del hallazgo, creyendo que sus padres todavía dormían.

La voz de alarma

La alerta la ha dado un compañero de trabajo del varón, quien se extrañó de que no acudiera a su puesto. El compañero se ha presentado en el domicilio junto a agentes de la Policía Nacional, que han encontrado los cuerpos sin vida en el dormitorio.

La principal hipótesis descarta la violencia

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han confirmado que se descarta la intervención de terceras personas o una causa violenta. Los cuerpos no presentaban heridas ni lesiones a la espera de los resultados de la autopsia.

La principal hipótesis se centra en la asfixia por la mala combustión de un calefactor que se ha encontrado en la habitación del matrimonio, consolidando la teoría de un trágico accidente doméstico.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking