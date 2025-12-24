Hallan a un matrimonio muerto en Cáceres presuntamente por la mala combustión de un brasero

Un matrimonio ha aparecido sin vida este martes en su domicilio de Cáceres. Según las primeras investigaciones, la causa podría ser una intoxicación por la mala combustión de un brasero o un calefactor utilizado para calentar el dormitorio durante la noche.

Los hechos han ocurrido en una vivienda en la Plaza 8 de septiembre, donde la pareja vivía con sus tres hijos. Los menores se encontraban en el domicilio en el momento del hallazgo, creyendo que sus padres todavía dormían.

La voz de alarma

La alerta la ha dado un compañero de trabajo del varón, quien se extrañó de que no acudiera a su puesto. El compañero se ha presentado en el domicilio junto a agentes de la Policía Nacional, que han encontrado los cuerpos sin vida en el dormitorio.

La principal hipótesis descarta la violencia

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han confirmado que se descarta la intervención de terceras personas o una causa violenta. Los cuerpos no presentaban heridas ni lesiones a la espera de los resultados de la autopsia.

La principal hipótesis se centra en la asfixia por la mala combustión de un calefactor que se ha encontrado en la habitación del matrimonio, consolidando la teoría de un trágico accidente doméstico.