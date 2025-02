Guijo de Galisteo tendrá una antena en abril para recuperar la cobertura

En Guijo de Galisteo hay un problema porque no se pueden coger llamadas telefónicas. No hay cobertura, tampoco se puede utilizar el móvil o recibir un pedido. No se puede hacer nada que se necesite internet, a menos que estés en casa con buena conexión de Wifi.

Puedes escuchar la entrevista completa pinchando en la imagen.

Este vecino estudia en Salamanca, pero esto es lo que ocurre cuando vuelve a Guijo de Galisteo. No es el único al que le ocurre. Es uno de los cuatrocientos habitantes que no pueden utilizar el teléfono móvil fuera de sus casas. Es el caso de esta vecina que no puede ni estudiar ni recibir pedidos de Amazon.

El Ayuntamiento de Guijo de Galisteo reconoce que es una situación que lleva muchos años, que las compañías teléfonicas son conocedoras de la situación, pero hay solución.

Tras hablar con las compañías, se espera que en abril se instale una antena. Raquel Domínguez es su alcadesa.