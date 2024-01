La empresa de la mina en Cáceres formará a 400 personas para el empleo en sus proyectos en la ciudad

Extremadura New Energies Academy (ENE Academy) oferta 400 plazas para cuatro nuevos cursos de formación sobre baterías que se desarrollarán durante los próximos cuatro meses, entre febrero y mayo, una actividad clave para el empleo que se va a generar en la planta de procesado de litio de Cáceres.



En concreto, se impartirá la segunda edición del curso introductorio, uno de nivel básico y dos de nivel avanzado.



El plazo de inscripción está abierto desde hoy hasta el 31 de enero en dos de los cursos, mientras que en otros dos las solicitudes se podrán presentar hasta finales de febrero y de marzo, respectivamente.



Según informa la academia en nota de prensa, en Extremadura no se han realizado formaciones relacionadas con esta materia, por lo que es necesario empezar con cursos de los niveles iniciales para posteriormente impartir los niveles más avanzados.



Esta formación, gratuita para los alumnos, cuenta con el respaldo del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), que le ha otorgado la calificación de "estratégica", otorgándole una subvención de 55.000 euros.



Los cursos se incluyen en la 'EBA250', el programa de desarrollo industrial de la European Battery Alliance que es "la puerta de entrada a todos los recursos educativos a la vanguardia en lo relativo a movilidad eléctrica".



Destaca que uno de los factores clave para que el futuro empleo en la planta de procesado de litio de Cáceres tenga impacto en la región es ir cualificando a los trabajadores, para que estén listos cuando sea necesario llevar a cabo las contrataciones.



De esta forma, se llevará a cabo la segunda edición del curso introductorio 'Conceptos básicos del almacenamiento en baterías', que ofrece a los alumnos los conocimientos básicos y las ideas para desarrollar su comprensión de la importancia y los principios de funcionamiento de las tecnologías de baterías.



El segundo de los cursos será el de 'Tecnología del almacenamiento en baterías: oportunidades y usos', que se centra en las tecnologías más apasionantes del almacenamiento en baterías, explorando cómo funcionan, sus puntos fuertes y carencias, y su aplicación en una amplia gama de sectores.



En los dos casos, el plazo de inscripción se cerrará el 31 de enero y el curso comenzará el 1 de febrero.



El tercer curso lleva por título 'Sistemas de gestión de baterías' y aborda la necesidad de un BMS para diferentes tecnologías de baterías, varias configuraciones posibles y analiza los medios de comunicación, además de introducir funciones más avanzadas sobre el estado del sistema de la batería y para garantizar su uso óptimo.



La inscripción estará abierta hasta el 29 de febrero y el curso se iniciará en marzo.



En esta convocatoria también se incluye el curso avanzado 'Almacenamiento de energía: la revolución de la batería', en el que los alumnos conocerán las tecnologías de almacenamiento de baterías más prometedoras y cómo pueden afectar el futuro de los sectores de transporte y energía.



Las inscripciones para esta última formación se cerrarán el 31 de marzo, y comenzará el 1 de abril.



Aunque los cursos de nivel avanzado son independientes, se han programado para que se puedan hacer secuencialmente, de forma que no se solapen las fechas.



Estas acciones formativas se impartirán en formato online en una plataforma que permite llevar el seguimiento en tiempo real, y contarán con el apoyo de docentes expertos que tutorizarán los cursos, charlas a través de videoconferencia y chat en directo con los tutores.