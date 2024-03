La empresa de la mina arrienda otras 11 hectáreas para la planta de procesado de litio

Extremadura New Energies ha suscrito un nuevo acuerdo de arrendamiento, en este caso de 11 hectáreas, en la zona que acogerá la planta de primera transformación de procesado de litio y el acopio de residuos inertes.



Estos terrenos se encuentran en el entorno de la carretera de Miajadas (Cáceres), la localización que apuntan como más idónea los estudios previos y los comentarios incluidos en el documento de alcance remitido hace unas semanas por la Junta de Extremadura.



El coste total de la operación alcanza los 700.000 euros y tiene una duración mínima de 35 años, de forma que se cubre el periodo de vida útil de este proyecto industrial.



El terreno objeto de este acuerdo está dentro del área de no incompatibilidad y se encuentra dentro del Permiso de Exploración Extremadura S.E. ("PESE"), según recoge en nota de prensa.



El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha destacado que la compañía sigue trabajando en la adquisición de los derechos sobre los terrenos a través de acuerdos con los propietarios como opción prioritaria para no tener que hacer uso de las expropiaciones previstas en la Ley de Minas.