Detectan billetes falsos en circulación en Coria: así intentan colocarlos en los comercios

Detectan en Coria billetes falsos en circulación similares a los usados en rodajes de cine

La Policía Local de Coria ha alertado a la ciudadanía de que se han detectado en esta localidad cacereña billetes falsos de 20 euros que imitan a los utilizados en rodajes cinematográficos y que han comenzado a circular en algunos establecimientos.

Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, estos billetes presentan la inscripción en inglés "this is not legal, it is used for motion props only", visible en color rojo en el anverso y en negro o azul en el reverso.

En algunos casos, también aparece la palabra "copy".

" data-width="500">

Asimismo, ha subrayado que las imágenes difundidas corresponden a billetes reales intervenidos y han solicitado a la ciudadanía extremar la precaución y revisar cuidadosamente las medidas de seguridad oficiales que incorporan los billetes auténticos, tanto a la vista como al tacto.

En caso de detectar la presencia de un billete falso, la Policía Local recomienda comunicarlo de inmediato a sus agentes o a la Guardia Civil y, si procede, presentar denuncia.

Asimismo, ha puesto a disposición de los vecinos un enlace con la guía oficial del Banco Central Europeo sobre los elementos de seguridad del euro.

La Policía Local de Coria ha pedido colaboración ciudadana para difundir este aviso con el fin de evitar que continúe la circulación de este tipo de papel moneda falsificado