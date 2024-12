El "Belén de la DANA" del Colegio San José, premiado

Policía, UME y Cáritas para los Reyes Magos, ese es el Belén del Colegio San José de Cáceres que ha conquistado el jurado de la iniciativa #YoPongoElBelén, un concurso que, tras diez años celebrándose, ha premiado por primera vez la originalidad de un Nacimiento compartido en redes sociales. El Belén ganador, creado por el AMPA del colegio cacereño, no es una representación navideña al uso, sino un poderoso mensaje de solidaridad y esperanza inspirado en las devastadoras consecuencias de la DANA que azotó Valencia y Albacete.

Este singular Nacimiento sitúa el Misterio en medio del lodo, recreando el escenario de desolación dejado por la catástrofe natural. Los pastores, lejos de la imagen tradicional, aparecen con escobas en mano, afanándose por limpiar los accesos al Portal de Belén. Esta representación simboliza el esfuerzo colectivo por superar las adversidades y reconstruir la vida tras la tragedia. Pero la originalidad del Belén no se detiene ahí. Los Reyes Magos, figuras centrales de la Navidad, encarnan en esta ocasión a las instituciones que jugaron un papel crucial en la ayuda a los damnificados por la DANA: la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cáritas. Sus capas, portan los emblemas o símbolos distintivos de cada una de estas entidades, representando el apoyo y la ayuda que brindaron a la población afectada.

La elección de este Belén como ganador unánime por parte del jurado, compuesto por cinco trabajadores del Obispado de Ávila, subraya la fuerza del mensaje que transmite. En medio de la dificultad y el caos, como simboliza el lodo, nace el Niño Jesús, trayendo esperanza a todos. Esta interpretación contemporánea del Nacimiento conecta con la realidad actual, mostrando cómo el espíritu navideño de solidaridad y ayuda mutua sigue vigente en situaciones de crisis.

El concurso #YoPongoElBelén, que celebra su décimo aniversario, ha alcanzado este año un notable éxito de participación, con más de 1000 imágenes compartidas y más de 2 millones de impactos en Facebook, Instagram y X (anteriormente Twitter). Este dato refleja el arraigo de la tradición del Belén en la sociedad y el interés por compartirla a través de las redes sociales.

Además del reconocimiento al Belén del Colegio San José, la organización del concurso ha aprovechado para destacar la importancia de mantener vivas las tradiciones navideñas y su significado religioso. Frente a las tendencias que buscan diluir el carácter religioso de estas fiestas bajo la denominación genérica de "Felices Fiestas" para, según se argumenta, "no herir sensibilidades", la organización reivindica la necesidad de no ocultar las raíces cristianas de la Navidad. Se argumenta que esconder las raíces de la fe es esconder la propia razón de ser y que no se puede obviar la significación religiosa de la sociedad, la historia y la cultura, especialmente en estas fechas que conmemoran el nacimiento del Hijo de Dios. La iniciativa #YoPongoElBelén, por tanto, se erige como una defensa de la tradición y un recordatorio del verdadero sentido de la Navidad. La victoria del Belén del Colegio San José, con su mensaje de solidaridad y esperanza en un contexto de dificultad, refuerza aún más este propósito.