Aparece en buen estado el joven desaparecido en Cáceres
La Policía Nacional ha encontrado al joven cuya desaparición se denunció el pasado viernes en la plaza Mayor de la ciudad
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
La Policía Nacional ha localizado en buen estado de salud al joven que había desaparecido en Cáceres. Su última ubicación conocida fue el pasado viernes, 19 de diciembre, alrededor de las 22:15 horas, en la plaza Mayor de la ciudad.
La empresa Cerujovi fue la que solicitó la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Esta entidad ha sido noticia recientemente debido a la oposición vecinal a la apertura de un piso tutelado en la céntrica calle Gil Cordero de la capital cacereña.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CÁCERES
"Hay una ganadora real, que es María Guardiola; un ganador moral, que es Vox; y un derrotado total, que es Miguel Ángel Gallardo y, por extensión, Pedro Sánchez"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h