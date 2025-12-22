COPE
Aparece en buen estado el joven desaparecido en Cáceres

La Policía Nacional ha encontrado al joven cuya desaparición se denunció el pasado viernes en la plaza Mayor de la ciudad

Miriam Rodríguez

Cáceres

La Policía Nacional ha localizado en buen estado de salud al joven que había desaparecido en Cáceres. Su última ubicación conocida fue el pasado viernes, 19 de diciembre, alrededor de las 22:15 horas, en la plaza Mayor de la ciudad.

La empresa Cerujovi fue la que solicitó la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Esta entidad ha sido noticia recientemente debido a la oposición vecinal a la apertura de un piso tutelado en la céntrica calle Gil Cordero de la capital cacereña.

