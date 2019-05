Hablamos con Salvemos la Montaña tras cancelar la Junta la solicitud de explotación de la mina

Tiempo de lectura: 1



Hoy volvemos a hablar de la mina de litio a cielo abierto en la Montaña cacereña. La Junta de Extremadura ha anulado los permisos a la empresa de la mina y ha cancelado la solicitud para su explotación. Todo tras una resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura que apunta a que no ha cumplido con los requisitos de publicidad exigidos por Ley como ya había denunciado ACIMA, la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental.

Hay satisfacción por parte de la Plataforma Salvemos la Montaña a este carpetazo administrativo aunque advierten estarán vigilantes al permiso de investigación solicitado hace un año por Valoriza Minería, una de las empresas que constituyen Tecnología Extremeña del Litio, para las mismas cuadrículas mineras pero con un cambio de nombre, ya no es Valdeflores, si no San José. Desde la plataforma temen que esta vez no cometan errores.

La alcaldesa en funciones, Elena Nevado, entiende que la Junta no ha cancelado nada, sólo ha archivado un procedimiento erróneo, y ahora pretende ponerse una medalla con este asunto.